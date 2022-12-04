Erzurum’un Oltu ilçesindeki Ayvalı Barajı’nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Çok sayıda kişi balık tutup stres atıyor.

Erzurum’un Oltu ilçesindeki Ayvalı Barajı’nda hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Çok sayıda kişi balık tutup stres atıyor.

Erzurum’un birçok ilçesinden, çevre il ve ilçelerinden vatandaşlar Oltu Ayvalı Barajı’na balık tutmaya geliyor. Hafta sonunu değerlendiren vatandaşlar Ayvalı Barajı’nda oltaları göle atıp semaver çay keyfi ile balık tutuyorlar.

Erzurum merkezden geldiğini söyleyen Yavuz Sürmeli, “Hafta sonunu değerlendirmek istedik. Balık tutmaya çalışıyoruz. Birkaç tane tutabildik” dedi.

Oltası ile ilk balığını yakalayan Yener Yeşilyurt ise, “Arkadaşlarla balığa geldik. Şansım döndü ilk balığımı tuttum, diğer arkadaşlara rastgele” diye konuştu.

Olta balıkçılığı yapan Sadullah Taş da, “Hafta sonları Ayvalı Barajı’na balık tutmaya geliyoruz. Burada somon ve alabalık çıkıyor. Bugün de fena değil birkaç tane balık yakaladık. Bundan sonraki saatlerde yakalamaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.