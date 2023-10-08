Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Güzelköy’de çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 6 dönüm alan zarar gördü.

Ayvacık ilçesine bağlı Güzelköy’de henüz belli olmayan bir nedenle saat 16.15 sıralarında orman yangını çıktı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için havadan 2 helikopter karadan ise 1 ilk müdahale aracı, 3 su ikmal aracı, 5 arazöz ve 45 personelle müdahale edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 6 dönüm ormanlık alan zarar gördü.