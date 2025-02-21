Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, olumsuz hava şartları sebebiyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Ayvacık Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Ayvacık ilçemizde yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle ulaşımda oluşabilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla, taşımalı eğitim gören öğrencilerimiz için eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Taşımalı eğitim dışında kalan tüm öğrencilerin ise bugün itibarıyla eğitim öğretime devam edeceği bildirildi.