Ayvacık ilçesinde sağlık personeli Mehmet Göçmez 1 aylık maaşı depremzedeler için AFAD’a bağışladı.

Ayvacık ilçesinde sağlık personeli Mehmet Göçmez 1 aylık maaşı depremzedeler için AFAD’a bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen vatandaşlar için Türkiye tek yürek oldu. Depremzedeler için birçok şehirde yardım kampanyası düzenleniyor. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde de Ayvacık Devlet Hastanesi’nde sağlık personelleri olan Mehmet Göçmez ve Hülya Göçmez çifti 1 aylık maaşını depremzedeler için AFAD’a bağışladı.

Sağlık personeli Mehmet Göçmez konu ile ilgili açıklamasında, “18 yıllık memuruz. 18 yıl boyunca devletimiz bize her konuda destek olmuştur. Biz de böyle bir durumda, deprem felaketimiz sebebiyle kayıtsız kalamadık. Bu düşünce ile birlikte 1 aylık maaş tutarımızı AFAD’a bağışladık. Memur maaşları depremden etkilenen 11 il için erken ödeme kararı alınması da tüm Türkiye’yi kapsayacak şekilde erken ödenmesi de daha erken yardım edebilmemiz için bir fırsat oluşturdu. Geçmişte birçok badireyi ülke olarak birlikte atlattık, bunu da atlatacağız inşallah. Allah, milletimizi, ülkemizi her türlü afetten ve felaketten korusun” dedi.