Ayvacık’ın Dibekli köyündeki bir arazide köylüler tarafından 2 el bombası bulundu. Köylüler, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı bomba imha ekipleri, Osmanlı döneminden kaldığı değerlendirilen 2 el bombasını çevre güvenliğini sağlamasının ardından kontrollü bir şekilde imha etti.

Nişanlı çifti vuran kızın babası çıktı: Kafasından vurulan genç kadın da öldü

Nişanlı çifti vuran kızın babası çıktı: Kafasından vurulan genç kadın da öldü

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