Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Polisin alkollü sürücü ile imtihanı

Polisin alkollü sürücü ile imtihanı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Kösedere köyü yakınlarında bulunan ziraat alanında dumanların yükseldiğini gören Ayvacık Kavakdağ Orman Yangın Gözetleme Kulesi çalışanları, durumu Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye 4 yangın söndürme helikopteri, 2 uçak, 12 arazöz, 2 dozer, 4 ilk müdahale aracı ve 92 personel sevk edilmişti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

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