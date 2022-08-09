Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ayvacık Barajı ve Çamköy Göleti’ne 110 adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ayvacık Barajı ve Çamköy Göleti’ne 110 adet yavru sazan balığı bırakıldı.

Ayvacık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su kaynaklarının balıklandırılması projesi çerçevesinde nesli tehlike ve baskı altında olan türlerin desteklenmesi amacı ile Edirne İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu’ndan temin edilen 110 bin adet yavru sazan balığından 108 bin adeti Ayvacık Barajı’na ve 2 bin adeti de Çamköy Göleti’ne bırakıldı.

Düzenlenen etkinliğe Ayvacık Kaymakamı İlker Eker de katıldı.