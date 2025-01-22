Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, AK Parti 7’nci Olağan ilçe Kadın Kolları Kongresi’nde Kadın Kolları Başkanı Asuman Genç oldu.

AK Parti Ayvacık 7’nci Olağan İlçe Kadın Kolları Kongresi, Ayvacık Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kongreye, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, AK Parti Ayvacık İlçe Başkanı Yılmaz AK, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fatih Kocabıyık, AK Parti Küçükkuyu Belde Başkanı Fahrettin Yığın, partililer, il ve ilçe kadın kolları yönetimleri katıldı. Divan Kurulu oluşturulmasıyla başlayan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Ardından salonda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı partililere izletildi.

AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanlığı’na seçilen Asuman Genç, "Çalınmadık kapı, girilmedik ev bırakmayarak, kadınlarımızın dertleriyle dertlenip, sevinçleriyle ortak olacağız. Sadece siyasi alanda değil, sosyal faaliyetlerde de var olduğumuzu göstereceğiz. AK kadınlar olarak bundan sonraki süreci azim ve kararlılıkla yürüteceğiz” dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı seçilen Asuman Genç’in yönetim kurulu üyeleri, Gamze Yörük, Gülsüm Arıcı, Hanife Gülmez, Hatice Çevik, Cansel Yılmaz, Meltem Ilgar, Gönül Fil, Hülya Çolak, Fatma Gülnur Kaya, Fatma Bahar Zeybek, Fatma Mutlu, Aslı Güler, Gülümser Kaya ve Gülcan Öner’den oluştu.

Kongre toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.