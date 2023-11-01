Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ayvacık ilçesinde düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçak göçmen ve organizatörlere göz açtırmıyor. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık’ın Babakale köyünde kaçak göçmen operasyonu düzenlendi. Operasyonda 17 PG 766 plakalı araç içerisinde Afganistan uyruklu 12 kaçak göçmen ile organizatör İ.K. yakalandı. Araç, el konularak yediemin otoparkına çekildi. Gözaltına alınan organizatör İ.K.’nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Yakalanan 12 kaçak göçmen ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilecek.