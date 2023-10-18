Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuya karşı zehir tacirleri ile mücadele çerçevesinde Ayvacık ve Gökçeada ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik Ayvacık ve Gökçeada ilçelerinde operasyon düzenlendi. Gökçeada ile Ayvacık ilçesi Küçükkuyu Beldesi Bahçedere köyünde ve Gökçetepe Mahallesi’nde uyuşturucuya karşı zehir tacirleri ile mücadele çerçevesinde düzenlenen operasyonlarda şüpheliler R.A., D.C.Y., M.G.C.,M.Z.C., F.M.A., A.A.B., C.D. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 560 gram esrar maddesi, 5 toz esrar maddesi, 2 hassas terazi, 2 kubar esrar öğütme aparatı, 1 kök skunk maddesi, 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı, iklimlendirme yöntemi ile yetiştirilmiş 12 kök kenevir bitkisi, 1 iklimlendirme çadırı, çok sayıda iklimlendirme sistemi aparatları (vantilatör, yapay aydınlatma malzemesi, hava filtresi. ısıtıcı vb), 19 uyuşturucu hap, 1 tarihi eser niteliğinde obje, suçtan elde edildiği değerlendirilen 21 bin TL ele geçirildi.