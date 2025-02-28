Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü, teşkilatın ve ülkenin kaza ve belalardan korunması, huzur ve güven ortamının daim olması amacıyla kurban kesti.

Ayvacık ilçesinde gece gündüz demeden kentin asayiş ve güvenliğini sağlayan polis ekiplerinin kaza ve belalardan korunması amacıyla, ilçe Emniyet Müdürü Mustafa Koç tarafından emniyetin önünde dualar eşliğinde kurban kesildi. Kurban kesimi sonrasında emniyet mensupları tarafından hayır yemeği dağıtıldı.

Düzenlenen programa Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, Ayvacık Garnizon Komutanı Olgun Parlar, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, Ayvacık Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Yılmaz, Ayvacık İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ali Enver İnanç ve emniyet mensupları katıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Koç, "İlçemizde inşallah kazasız belasız, hiçbir insanımızın, hiçbir polisimizin burnu kanamadan geçireceğimiz günler olur" dedi.

Programa katılan Ayvacık Kaymakamı Salih Sak, programın düzenlenmesinde emeği geçen İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Koç’a ve tüm personele teşekkürlerini ileterek, güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar diledi.