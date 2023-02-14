Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi depreminde kurulan konteyner evler, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem bölgesine destek olması için yola çıkarıldı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi depreminde kurulan konteyner evler, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem bölgesine destek olması için yola çıkarıldı.

Ayvacık ilçesi Tuzla köyünde konteyner evlerin sevkiyatının yapıldığı alanda incelemelerde bulunan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bakım ve temizlik işlemleri tamamlanan Balıkesir Gökköy tren garına sevk edilen konteynerler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Bakımları tamamlanan konteynerlerin hızla deprem bölgesine sevk edildiğini belirten Vali İlhami Aktaş, Çanakkale olarak deprem bölgesi için yapılan çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini ifade ederek,"Bir kez daha memleketimizin başı sağ olsun. Hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz” dedi.