Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Gemisi ’TCSG-84’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 12 kaçak göçmen kurtarıldı.

(Düzeltme) Mersin’de bir kişi, tartıştığı karısını öldürdü

(Düzeltme) Mersin’de bir kişi, tartıştığı karısını öldürdü

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