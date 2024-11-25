Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik botları arıza yapan ve sürüklenerek yardım talebinde bulunan 29’u çocuk toplam 57 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-907’ tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 29’u çocuk toplam 57 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.