Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında geçtiğimiz Perşembe günü 9 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği, 25 kaçak göçmenin ise sağ kurtarıldığı bot faciasında kayıp olan 4 yaşındaki çocuk için 3’üncü günde arama çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında 3 Nisan Perşembe günü sabah saat 06.20’de sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar doğrultusunda Yeşil Liman açıklarında kaçak göçmenler yardım talebinde bulundu. Bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Bölgede saat 06.43’te yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 9 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı. 25 kaçak göçmen ise sağ olarak kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri denizden, jandarma ise karadan arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Ayvacık açıklarında yaşanan bot faciası sonucu bölgede kayıp olan 4 yaşındaki çocuğu 3’üncü günde havadan, karadan ve denizden arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri havadan, denizden Sahil Güvenlik Botları, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Deniz Şube Bot Ekibi ve Su Altı Grup Amirine bağlı dalgıçlar, karadan ise jandarma komandolar arama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.