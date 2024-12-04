Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 26’sı çocuk olmak üzere toplam 72 kaçak göçmen yakalandı.

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Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botlar içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu TCSG-28 tarafından hareketli 2 lastik bot durdurularak, içerisindeki toplam 26’sı çocuk olmak üzere toplam 72 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: iha