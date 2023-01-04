Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden TCSG-28 Sahil Güvenlik botu hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 46 kaçak göçmen yakaladı.

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