Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden KB-4510 Sahil Güvenlik botu, lastik bot içinde 33 kaçak göçmen yakaladı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.