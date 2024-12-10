Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 31 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-905’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 9’u çocuk toplam 31 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.