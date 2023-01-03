Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçildi. Bölgeye giden KB-20 Sahil Güvenlik Botu, hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 11 kaçak göçmen yakaladı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bir bot içinde 11 kaçak göçmen yakalandı.

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