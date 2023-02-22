Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında 3 ayrı bölgede lastik botlar içinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-905’, ‘KB-20’ ve ‘TCSG -907’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik botlar içindeki Afganistan uyruklu toplam 106 kaçak göçmen kurtarıldı.

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