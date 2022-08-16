Aydın Ticaret Odası (AYTO) 12. Meslek Komitesi’nin sektör sorunları ve çözümlerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar ülke genelinde sonuç verdi.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) 12. Meslek Komitesi’nin sektör sorunları ve çözümlerine yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar ülke genelinde sonuç verdi.

Aydın Ticaret Odası 12. Meslek Komitesi’nce 29 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen sigortacılık sektöründe yaşanan sorunların değerlendirilmesine yönelik toplantının sonuçları ülke genelinde başarıya ulaştı. Sigortacılık sektöründe zorunlu trafik sigortalarında yaşanan mağduriyetlerin ele alındığı toplantıda hazırlanan rapor ilgili bakanlığa teslim edilmek üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) gönderildi. Hazırlanan ve ilgili bakanlığa iletilen rapor ise 2 hafta içerisinde başarıya ulaştı ve Resmi Gazete’de konu ile ilgili değişiklikleri içeren yönetmelik yayımlandı.

Son zamanlarda zorunluk trafik sigortası yapılırken sigortacıların poliçe tanzim etmemek için ödeme seçeneklerini sınırlandırarak ekonomik satın alma özgürlüğünü kısıtladığına dikkat çekilen raporun ardından, yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında alınan karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

“Rapor, ilgili bakanlığa iletildi”

AYTO Meclis Üyesi Ziya Yeniev, TOBB Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı Murat Çay, AYTO 12. Meslek Komitesi Başkanı Ayhan Toral ve Aydın Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Özgür Arıcı’nın açıklamalarının yer aldığı yazıda Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Genel Şartlarında sigorta priminin ne şekilde tahsil edileceğinin açıkça belirtilmesine rağmen, sigorta şirketlerinin son zamanlarda zorunlu trafik sigortası yapılırken sırf poliçe tanzim etmemek adına ödeme seçeneklerini sınırlandırarak vatandaşın ekonomik satın alma özgürlüğünü kısıtlamalarının hem etik olmadığı hem de kanunlara aykırı olduğuna değinildi. Bu durumun hem sigorta acentelerini ekonomik olarak etkileyeceği hem de trafikte sigortasız dolaşan araç sayısının artmasına sebep olacağı dile getirilerek trafikte sigortasız dolaşan araçların karışacağı kazalar sebebiyle telafi edilemeyecek maddi mağduriyetler, yaralanmalar ve can kayıplarının ortaya çıkacağı hem de sosyal yıkımlara yol açacağı belirtildi.

“Sorunun çözülmesi büyük önem arz etmektedir”

Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hakkında ortak bir açıklamada bulunan Aydın Ticaret Odası 12. Meslek Komitesi, açıklamasında, “Resmi Gazete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine eklenen, ‘Poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerinin Kurumca belirlenen sigorta branşlarında veya tüm sigorta branşlarında poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi 3 günden az 30 günden fazla olmamak üzere geçici olarak durdurulabilir. Kaçınmanın devam etmesi halinde Kurul kararına istinaden bu süreler iki katına kadar arttırılabilir ve/veya diğer tedbirler uygulanabilir. Kurum, poliçe düzenlemekten kaçındığı tespit edilen sigorta şirketlerini ve bu fıkra uyarınca alınan tedbir kararını, 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanarak Kurul kararıyla resmî internet sitesinde ilan edebilir’ fıkrasının sektörde yaşanan mağduriyetlerin önlenmesi için önem arz ettiğini belirtti. Söz konusu konu ile ilgili kalıcı çözümlerin üretilmesi için DASK havuz sistemi, Riskli sigortalar havuzu sistemi ve TARSİM havuz sistemi gibi konularda tecrübe kazanmış olan kamunun, kaos haline gelen trafik sigortasının da tamamının havuz sistemine dahil edilmesi ile kar ve zarar maliyetlerinin havuz sistemi üzerinden yapılarak, sigorta şirketlerinden bu yükün alınıp acenteler gibi onların da komisyon alarak sistemin kökünden çözülmesi gerektiği dile getirilmiştir. Özellikle şehrimiz ekonomisinin bel kemiğini oluşturan turizmde, ulaştırma ve nakliyat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerimizi, en önemlisi vatandaşlarımızı ilgilendiren bu sorunun çözülmesi büyük önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.