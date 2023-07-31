AYTO Temmuz ayı Meclis Toplantısı’nda sektörlerin sorun ve talepleri görüşüldü.

Aydın Ticaret Odası (AYTO) Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Ayhan Atakul başkanlığında gerçekleştirildi. AYTO Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda Temmuz ayı çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda konuşan AYTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergün Evran ise Temmuz ayı içerisinde Aydın Ticaret Odası olarak yerel ve ulusal alanlarda yapılan çalışma ve görüşmeleri aktardı. Gündemdeki ekonomi konularının da görüşüldüğü toplantının sonunda, meclis üyeleri sektörlerine yönelik talep ve sorunlarını aktardı.