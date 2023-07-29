Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının Geliştirilmesi Programı çerçevesinde desteklenen ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) tarafından yürütülen ’İnsana Yaraşır İş ve Geleceğimiz için Önce Güvenlik’ isimli projenin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

İnsana Yaraşır İş ve Geleceğimiz için Önce Güvenlik isimli projenin sonuç ve çıktılarının ele alındığı proje kapanış toplantısı; AYTO yönetim kurulu ve meclis üyeleri ve sektör meslek komitesi temsilcilerinin katılımı ile AYTO M.Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda düzenlendi. Proje kapanış toplantısında proje süresince gerçekleştirilen faaliyetlerin anlatıldığı bir sunum gerçekleştirildi.

Proje ile hedef sektörlerinden biri olan maden sektöründe; uyumlu ve kapsayıcı stratejiler geliştirerek ve iş sağlığı ve güvenliği şartlarını geleneksel yöntemler yerine sanal gerçeklik ile ele alarak bu alanda yaşanan iş kazalarının ve can kayıplarının önlenmesine katkı sağlamak ve Aydın’da maden sektöründe işverenlerde iş sağlığı kültürünün artırılmasına ve teknolojik araçların kullanımı ile iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesine katkı sağlamak ve Aydın’ı ’en güvenilir marka maden kenti’ haline getirmenin hedeflendiği dile getirildi ve buna yönelik proje çerçevesinde gerçekleştirilen sanal gerçeklik uygulaması dahil olmak üzere bölge ve ülke bazında ses getiren proje faaliyetlerinin sunumu yapılarak geliştirilen uygulamanın sürdürülebilirliği konusunda fikir ve öneriler alındı.

Toplantıda konuşan AYTO Proje Uzmanı İlknur Karaçayır projenin 26 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen açılış toplantısı ile başlatıldığını belirterek, "Projemizin hedef sektörü olan açık ocak ve yer üstü madenciliği sektöründe, Aydın’da iş kazaları, can kayıpları, iş güvenliği ve sektörün genel durumuna ilişkin herhangi bir çalışmanın olmaması var olan verilerin ise güncelliğini yitirmiş olmasından dolayı sektörde yaşanan kazaların neden ve sonuçlarının istatiksel verilerini, çözüm önerilerini sunan yanı sıra teknolojik araçların iş kazalarının önlenmesinde kullanımı hakkında öneri sunan fizibilite raporu hazırlandı. TMMOB Maden Mühendisleri Odası Adana Şubesi ile Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nün birlikte düzenlediği ’Uluslararası Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’na katılım sağlandı. Açık ocak ve yer üstü madenciliğinde yaşanan ve projeye konu olan iş kazaları ile ilgili doğru verilere ulaşabilmek ve yapılacak olan sanal gerçeklik uygulamasının daha gerçekçi ve sektörün iş sağlığı ve güvenliği açısından ihtiyacına cevap verecek nitelikte olan senaryoları geliştirmek için sektörde faaliyet gösteren firmalara ve çalışanlara iş kazası tespit anketi yapıldı. Saha eğitimleri yapılarak projeler fuarına da katılım sağladık. Son olarak gerçekleştirilen seminer ve çalıştay ile de projemizi tamamladık" dedi.

Karaçayır’ın konuşmasının ardından geliştirilen uygulamanın sürdürülebilirliği konusunda fikir ve öneriler alındı.