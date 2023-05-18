Anadolu Mektebi Yazar Okumaları programı dahilinde Erzincan Fen Lisesinde Cengiz Aytmatov paneli düzenlendi.

Düzenlenen panele İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına Şube Müdürü Hasan Güneş ve Yücel Kaplanoğlu ile birlikte Erzincan Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Milli Egemenlik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri katıldı. Panelde öğrenciler Cengiz Aytmatov’un eserlerini Sümeyye Can kadın, Elif İkra Polat aşk, Rabia Gölve vicdan, Fatma Yüsra Keskin babasızlık ve yetim çocuk temalarına göre ele alırken panelist başkanlığını Hatice Yaren Dost yaptır.

Panelin sonunda Efe Erdem Furat isimli öğrencinin bağlaması ile yaptığı müzik sunumu panele ayrı bir renk kattı.