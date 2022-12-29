Aydın’ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi’ndeki Aytepe Varyantı’nda reklam panosuna dönen ağaçlarda asılı olan pankartlar ilgililer tarafından kaldırılarak çevre temizli gerçekleştirildi.

Aydın’ın Efeler ilçesi Zafer Mahallesi’ndeki Aytepe Varyantı’nda reklam panosuna dönen ağaçlarda asılı olan pankartlar ilgililer tarafından kaldırılarak çevre temizli gerçekleştirildi.

Ağaç zenginliği, yeşili ve Aydın manzarasıyla Aytepe Varyantı, vatandaşları cezbediyor. Aydın’ı kuşbakışı izlemek isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Yemyeşil doğası ile sabah yürüyüşü yapmak isteyen vatandaşlar ve Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri tarafından üniversiteye ulaşımda yoğun olarak kullanılan varyanttaki ağaçlar öğrencilere hitap eden çeşitli etkinlik ve yurt pankartları ve afişleri dolayısıyla reklam panosu haline gelmişti. Duyarsız vatandaşlar tarafından gelişi güzel atılan çeşitli atıklar nedeniyle de adeta çöplüğe dönen varyantta kötü görüntüler ortaya çıkmıştı. Doğaseverler oluşan olumsuz duruma tepki göstermiş ve vatandaşları duyarlı olmaya davet etmişti.

Doğal güzelliğine geri döndü

Aytepe varyantındaki durumun haberlere konu edilmesinin ardından ilgililer harekete geçti. Hızla varyantta çalışma başlatılırken önce ağaçlardaki pankart ve afişler kaldırıldı, sonrasında da varyantta genel olarak temizlik çalışması gerçekleştirilerek kötü görüntüsünden arındırıldı. Yapılan çalışma nedeniyle ilgililere teşekkür eden doğasever Ayhan Arslantaş, "Aytepe Varyantı Aydın’ın seyir konusunda en güzel yerlerinden bir tanesi. Tepeden baktığınızda Aydın’ın merkez mahallelerini rahatlıkla görebiliyorsunuz. Sabah gün doğumunda ve akşam gün batımlarında seyrine doyum olmaz görüntüler ortaya çıkıyor. Yüzlerce ağacın arasında yemyeşil harika bir yer ancak bu doğal güzellik yine biz insanlar tarafından mahvediliyor. Yerlerde gördüğümüz pet ve cam şişeler ile ambalaj atıkları bizi üzüyor. Bir de gelişigüzel ağaçlara, trafik yön tabelalarında bir sürü reklam afişi yapıştırılıyor. Oluşan kötü görüntü kente hele hele böylesine huzur veren bir alana hiç yakışmıyordu. Çıkan haberlerin ardından ilgililer burada gerekli çalışmalar gerçekleştirerek kötü görüntüyü ortadan kaldırdılar. Umarız bir daha aynı durumlar yaşanmaz" diye konuşarak gerçekleştirilen çalışma için teşekkür etti.