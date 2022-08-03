Aynı zamanda oyuncu olan Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Ayta Sözeri, sahnelerde fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Aynı zamanda oyuncu olan Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Ayta Sözeri, sahnelerde fırtınalar estirmeye devam ediyor.

Bodrum’da sahne sonrası birkaç gün boşluğu fırsat bilerek kendine ayıran sanatçı Ayta Sözeri, Azka Otel’de dinlenmeye çekildi. Bol bol kitap okuyup dinlenmeyi tercih eden sanatçı, sahil kenarında öğle yemeğinde güzel sunucu Özlem Yıldız ile karşılaşınca sohbet etti. Basın mensuplarının ricasını kırmayıp Yıldız ile birlikte poz veren Ayta Sözeri, “Boşuna burada bekleyip zaman kaybetmeyin, denize girmeyeceğim. Siz mesainize başka yerde devam edin” diyerek odasına çekildi.