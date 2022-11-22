Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilir seçilmez Aydın ve Aydın ürünlerini tanıtmak için adeta seferberlik ilan Gökhan Maraş, yerel ürün ikramı kampanyasının ardından şimdi de Aydın’ın milli ürünleri incir ve zeytinyağını tanıtmaya başladı. İzmir’de düzenlenen bir programda ünlü şef Danilo Zanna’ya Aydın’ın kuru inciri ile zeytinyağını birlikte tattıran AYSO Başkanı Maraş, “Değerlerini tanıtarak ilimiz Aydın’ı hak ettiği yere taşıma gayretindeyiz” dedi.

Aydın Sanayi Odası (AYSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilir seçilmez Aydın ve Aydın ürünlerini tanıtmak için adeta seferberlik ilan Gökhan Maraş, yerel ürün ikramı kampanyasının ardından şimdi de Aydın’ın milli ürünleri incir ve zeytinyağını tanıtmaya başladı. İzmir’de düzenlenen bir programda ünlü şef Danilo Zanna’ya Aydın’ın kuru inciri ile zeytinyağını birlikte tattıran AYSO Başkanı Maraş, “Değerlerini tanıtarak ilimiz Aydın’ı hak ettiği yere taşıma gayretindeyiz” dedi.

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Dünya’da İtalyan Mutfağı Haftası’nı kutlamak amacıyla bu yıl 7. kez düzenlenen, pek çok iş adamı, oda başkanları ve davetlilerin bir araya geldiği yemek organizasyonu; Ünlü şef Danilo Zanna’nın İzmir’de bulunan restoranında gerçekleştirildi.

Danilo Zanna tarafından özel olarak seçilmiş bir menünün hazırlandığı organizasyona katılan Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü ve Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Maraş, İtalyan mutfağı üzerine yemeklerin bulunduğu menüye Aydın ilinin incileri; incir ve zeytinin birlikte eklenmesi ve kullanılması için girişimde bulundular.

Türk Mutfağı ile yakından ilgilenen ve Türkiye’ye yerleşen ünlü şef Danilo, Başkan Maraş’ın önerisi ile kendi restoranında incir ve zeytinyağını birlikte tadım yaptı. Egenin incisi olan Dünya’nın en kaliteli incirlerinin ve memecik zeytininin yetiştirildiği Aydın ilinin kuru inciri ile memecik zeytininden elde edilen zeytinyağının buluştuğu tadımda Donilo bir ilki yaşadı. AYSO Başkanı Gökhan Maraş, Aydın ilinin ve ürünlerinin kalitesi ve doğallığından bahsederek hem sağlık bakımından hem de lezzet bakımından incirin zeytinyağına bandırılarak tüketilmesinin yaygınlaşması gerektiğini söyleyerek, tadım yapması için Danilo şefe ikram etti.

Tadım yapan Ünlü şef iki lezzetin birlemişimin harika olduğunu söyleyerek, Aydın ilini ziyaret edeceğini ve restoranlarında bu iki ürünün birleşiminden yararlanacağını ifade etti.

Aydınlı üreticilerin ve imalat sektörünün gelişmesine hizmet vermek için çaba gösterdiklerini belirten Maraş, “İlimizin en önemli ürünleri olan incirimizin, zeytin ve zeytinyağımızın tanıtımına devam edeceğiz. Başka yerde eşi benzeri olamayan yerli ürünlerimizi en iyi şekilde tanıtarak ve Dünya pazarlarında ses getireceğimizi umut ediyoruz” dedi.