DENİZLİ(İHA) – 2022 Yılı Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Teknik Destek Programı çerçevesince kabul edilen “AYSİAD Projelerle Yerelden Dünyaya Açılıyor” projesinin Ulusal ve Uluslararası Hibe ve Fon kaynaklarına proje yazma eğitimleri Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde başladı.

2022 Yılı Kar Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlara Yönelik Teknik Destek Programı çerçevesince kabul edilen “AYSİAD Projelerle Yerelden Dünyaya Açılıyor” projesinin Ulusal ve Uluslararası Hibe ve Fon kaynaklarına proje yazma eğitimleri başladı. AYSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Catlık’ın açılış konuşması ile başlayan ilk eğitimde proje eğitmeni Kazım Özdağ, AYSİAD üyelerinin çalışanları, Genç AYSİAD öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi ve Denizli Oda personellerinin katılımıyla gerçekleşti. Başkan Catlık, “AYSİAD olarak ilimizdeki iş insanları alanındaki faaliyetlerimizin çeşitliliğini, etkinliğini ve kalitesini artırmak amacıyla üyelerimize daha etkin ve verimli hizmet sunmamıza, derneğimizin ve üyelerimizin uluslararası bilinirliğinin sağlanmasına katkı sunacak, çeşitli ulusal, uluslararası hibe programlarından faydalanma amacı güdülmüştür. Talep edilen bu destek ile proje yapma isteği ve yatkınlığı bulunan üyelerimiz, çalışanlarımıza ‘Hibe ile fon kaynakları eğitimi’ ile ‘Proje yazma eğitimi’ vermek, sonrasında yeni açılacak olan proje başvuruları için kaliteli projeler oluşturmak hedeflenmektedir” şeklinde konuştu.

Proje yazma eğitimleri devam edecek

Ulusal ve Uluslararası Hibe ve Fon Kaynaklarına Proje Yazma Eğitimi, 30 kişilik iki ayrı gruba toplam 10 günlük eğitim faaliyeti gerçekleştirilecek olup, eğitim süresi günlük 8 saat, her bir grup için 40 saatlik eğitimdir. 1. Eğitim takvimi 24 ile 28 Temmuz 2023 tarihlerinde saat 16.00 ile 22.00 saatleri arasında Nihat Zeybekci Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 2. Eğitim takvimi 31 Temmuz ile 4 Ağustos 2023 tarihlerinde saat 16.00 ile 22.00 saatleri arasında Nihat Zeybekci Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.