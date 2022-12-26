Kütahya Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi’nde "Akif’in Sözü, Cumhuriyet’in 100’ü" konulu panel düzenlendi.

Kütahya Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi’nde "Akif’in Sözü, Cumhuriyet’in 100’ü" konulu panel düzenlendi.

"Akif’in Sözü Cumhuriyet’in 100’ü" konulu panelde, Milli Mücadele kahramanı ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Aysel-Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri tarafından çeşitli yönleriyle anlatıldı.

Akademik sohbet havasında gerçekleşen panelde, Akif’in Milli Mücadele’deki rolü, medeniyet ve hürriyet anlayışının yanı sıra İstiklal Marşı’nın günümüze yansımaları masaya yatırıldı.

Programda ayrıca Milli Şair’in "Gitme Ey Yolcu’ adlı şiiri, Ayşe Güven tarafından seslendirildi. İstiklal Marşı’nın yazılış hikayesini konu edinen kısa bir video gösteriminin de gerçekleştirildiği programda, Hale Can, Elif Rana Atiş, Damla Duman ve Ümit Akkaş panelist olarak sahnedeki yerlerini aldılar. İlgiyle dinlenen ve büyük beğeni toplayan programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Rıdvan Acar, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.