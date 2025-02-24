Renkli kişiliği ve unutulmaz şarkılarıyla hafızalardan silinmeyen Aysel Gürel, Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla anıldı.

17 Şubat 2008 tarihinde hayatını kaybeden ünlü söz yazarı, şair, oyuncu ve edebiyat öğretmeni Aysel Gürel, 23 Şubat Pazar günü Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi’nde anıldı. Programa Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ile Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da katıldı. Aysel Gürel belgeseliyle başlayan anma etkinliğine, oyuncu ve tiyatro sanatçısı olan kızı Müjde Ar, damadı eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, torunu Söz Ar katıldı. Pop müziğinin sevilen isimlerinden Burcu Güneş, Yonca Lodi ve Reyhan Karaca, Aysel Gürel’in ve kızı Mehtap Ar’ın kitaplarının yayıncısı Tekin Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Elif Akkaya, Tiyatro Sanatçısı ve oyuncu Tamer Levent, Yazar Deniz Durukan, Gazeteci-Yazar Ayşen Şahin ve Gazeteci-Yazar Figen Şakacı gibi isimler Aysel Gürel ile yaşadıkları hatıralı paylaştı.

"Geçmişimize, sanatımıza, kültürümüze sahip çıkıyoruz"

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, anma etkinliğinde yaptığı konuşmada, Aysel Gürel’in sanat dünyasında bıraktığı kalıcı izlere vurgu yaptı. Kösedağı, "Bugün Aysel Gürel’i anmanın ve onu hatırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ölümünün üzerinden 17 yıl geçti, ancak bu salon 650 kişilik ve en arka sıralara kadar dolu. Önemli olan, geride unutulmaz eserler bırakabilmek" dedi. Gürel’in Erenköy Kız Lisesi’nde eğitim aldığını hatırlatan Kösedağı, Kadıköy Belediyesi’nin kültürel mirasa verdiği öneme dikkat çekerek, "Biz Kadıköy Belediyesi olarak geçmişimize, sanatımıza ve kültürümüze sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Sanata ve özgürlüklere olan desteklerini vurgulayan Kösedağı, "Bütün Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımız sanatın, tarihin, yaşam biçiminin ve özgürlüklerin sonuna kadar yanında olacak. Böyle anlamlı bir gecenin parçası olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

"Üç deli kadın"

Aysel Gürel’in kızı usta oyuncu Müjde Ar, Gürel’e benzediğini söyleyerek, "Ben Aysel’in kızıyım, ona benziyorum. Bir kızı daha vardı, bir tanecik kardeşim Mehtap. O da annemiz gibiydi; yani üç tane deli kadın. İyi ki bize ‘deli olmayı’ öğretmiş, çünkü bazı coğrafyalarda deli olmadan yaşamak çok zor. Hele ki sanatçıysanız, yazarsanız, çizerseniz ya da gazeteciyseniz, delirmeniz için çok sebep var" dedi. Hayatını iki güçlü kadınla geçirdiğini belirten Ar, "Kız kardeşimi çok erken kaybettik. Annem ise inatçı bir yaşam savaşçısıydı. Hiçbirimiz onun göçüp gideceğini düşünmezdik. Sezen Aksu’nun bir sözü vardı; ‘bu hepimizi gömecek’ derdi. Çünkü hayata çok bağlıydı, ama elbette hayatın doğal bir gerçeği var" ifadelerini kullandı. Müjde Ar, annesinin kendilerine iyi insan olmayı öğrettiğini vurgulayarak, "Kimsenin hiçbir şeyinde gözü olmayan, sadece iyilik taşıyan iki kardeş, iki çocuk yetiştirdi. Bu yıl 70 yaşıma girdim ve annemin sözüyle söylemek gerekirse, ‘bozulmadan kalmak gerçekten çok zor’. Ne mutlu ki ona layık evlatlar olduk, özellikle de kardeşim Mehtap başta olmak üzere." şeklinde konuştu.

"Üreten bir insandı"

Anneannesini 17, annesini ise 4 yıl önce kaybettiğini belirten Söz Ar, ailesinden en çok çalışkanlığı öğrendiğini vurguladı. "Gerçekten çok büyük bir yokluktan gelip, tırnaklarıyla kazıyarak buralara gelmiş bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm." dedi. Aysel Gürel’in hastaneden eve çıktığında kendilerinde kaldığını anlatan Söz Ar, "Hâlâ, son saniyesine kadar bile ’Söz’üm, bir kâğıt getirsene, bir şey yazayım’ diyordu. O son anına kadar üreten bir insandı. Annem de milyonlarca çocuğa ücretsiz tiyatro yaptı. Türkiye’de gitmediği il, ilçe kalmadı. Çocuklar okudukça, kızlar ve kadınlar çalıştıkça umut tükenmez" ifadelerini kullandı.

Anma programında Burcu Güneş, Yonca Lodi ve Reyhan Karaca, Aysel Gürel ile ilgili hatıralarını paylaşarak şarkı söyledi. Tiyatro sanatçısı Tamer Levent, Gürel ile yaşadığı hatıraları anlatırken, Tekin Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Elif Akkaya, sanatçının şiir kitapları hakkında bilgi verdi. Gazeteci-yazar Ayşen Şahin, Figen Şakacı ve Deniz Durukan ise Aysel Gürel’in sanatçı kimliği ve kadın olarak bıraktığı miras üzerine konuşmalar yaptı. Etkinliğin sonunda katılımcılara Aysel Gürel’in ’Sevda’ ve ’Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam’ kitapları ile 2021 yılında vefat eden oyuncu ve tiyatro sanatçısı kızı Mehtap Ar’ın ’Çocuklara Uzattı Ellerini’ kitabı hediye edildi. Anma etkinliği kapsamında Aysel Gürel’in yazdığı mektup, şiir ve fotoğraflardan oluşan "Ne Kavgası Bitti Ne Sevdası" sergisi de açıldı.