Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’ın Efeler ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Ayşe Ayak , çalışkanlığı ile adeta gençlere taş çıkarırken, her gün bindiği motoruyla tarlasına giderek üretmeye devam ediyor.

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Kızılcaköy Mahallesi’nde yaşayan 73 yaşındaki Ayşe Ayak, ilerleyen yaşına rağmen üretmeye devam ediyor. Çocuk yaşlardan bu yana toprakla uğraşan Ayşe Nine, çalışkanlığı ile adeta gençlere taş çıkarırken, muhtaçlıktan değil sağlık için üretiyor. Her gün atladığı motoruyla tarlasına giden ve ektiği ürünlerin bakımını yapan Ayşe Nine, hayatta en güzel şeyin dürüstlük ve üretmek olduğunu belirtti. Üreterek genç kaldığını belirten Ayşe nine “Zevkine üretiyorum. Ben öylece oturamam. Zaten oturup kendini dinlersen hasta olursun” dedi.

Meslek öğretilmeyen gençlerin hayat mücadelesine yenik düştüğünü belirten Ayşe Nine, gençlere nasihat vererek “Bizler tarlalarda büyüdük. Ben çalışmadan duramam. Şimdiki gençler çok fazla çiftçiliğe yönelmiyor ama ben çalışmadan duramam. Kendini dinlersen hasta olursun. Bahçeme gidiyorum, zeytine gidiyorum. Eşimden emekliyim ama hayatta en güzel şey dürüst olmak ve üretmek. Hayatı üreterek yaşamak en güzel duygu. Maalesef günümüzde büyüklerin küçüklere sevgisi, küçüklerin de büyüklere saygısı kalmadı. Artık el bebek gül bebek büyütülen çocuklar ve meslek öğretilmeyen gençler hayat mücadelesine yenik düşüyor. Burada annelere çok görev düşüyor aslında, anneler çocuklara hayatın zorluğunu göstermiyor” şeklinde konuştu.