Sivas’ın Gürün ilçesinde rahatsızlanan 67 yaşındaki kalp hastasının hastaneye ulaştırılabilmesi için ekipler seferber oldu, önce karla kaplı köy yolu açıldı sonra hasta ambulansla alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Sivas’ın Gürün ilçesinde rahatsızlanan 67 yaşındaki kalp hastasının hastaneye ulaştırılabilmesi için ekipler seferber oldu, önce karla kaplı köy yolu açıldı sonra hasta ambulansla alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Sivas’ın Gürün ilçesi Ayvalı köyünde ikamet eden kalp hastası 67 yaşındaki Ayşe Altun sabah saatlerinde rahatsızlandı. Altun’un yakınları 112’yi arayarak yardım istedi. Hastaya müdahale etmek isteyen 112 ekipleri, köy yolu yağan kar nedeniyle kapalı olduğu için ilçe özel idaresi ekiplerinden yardım aldı. Ekipler iş makinesi yardımıyla yolu açtı ve ambulans hastaya ulaştı. Gürün Devlet Hastanesine ulaştırılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.