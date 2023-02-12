Gaziantep’te depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı.

Gaziantep’te depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı.

Munzur Çayı’nda bir erkek cesedi bulundu Munzur Çayı’nda bir erkek cesedi bulundu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Hatay, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa’da sorumlulardan hesap soruluyor. Gaziantep’te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı.