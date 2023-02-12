Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Hatay, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Kilis ve Şanlıurfa’da sorumlulardan hesap soruluyor. Gaziantep’te yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı.

Munzur Çayı’nda bir erkek cesedi bulundu

Munzur Çayı’nda bir erkek cesedi bulundu

Gaziantep’te depremde yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi’nin müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Ertan Akay tutuklandı.

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