O anları sosyal medya hesabından paylaşan Keşir, "Bugün, günlerden fındık bahçesi, bereket” ifadelerini kullandı.

Dünya’nın en önemli tarım ürünlerinden birisi olan fındıkta hasat zamanı başladı. AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’de fındık hasadının başlamasıyla işçilerle fındık topladı. İşçilerle birlikte fındık bahçesine giren Keşir, daldan fındık topladı.

Bin 300 kilometre pedal çevirerek ‘kadına şiddete hayır’ dediler

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