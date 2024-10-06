Bursa’da bir şahıs, ayrılma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak yaraladı.

Samsun’da tramvay ambulansla çarpıştı: 4 sağlık çalışanı yaralandı Samsun’da tramvay ambulansla çarpıştı: 4 sağlık çalışanı yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Gemlik ilçesi Hisar Mahallesi 242. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eev gelen S.Y (51), ayrılma aşamasında olduğu eşini ayaklarından silahla vurarak kaçtı. Talihsiz kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gemlik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, olayın ardından kaçan zanlıyı yakalamak için polis çalışma başlattı.

Kaynak: iha