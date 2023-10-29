Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde aynı yönde seyir halinde olan iki motosiklet çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı istikametinden deniz istikametine seyir halinde olan Alparslan G. idaresindeki 07 BDN 010 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyir halinde olan Emirhan A. idaresindeki 07 BCL 488 plakalı motosiklet çarpıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.