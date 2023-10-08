Konya’nın Karapınar ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Karapınar-Adana Karayolu Kesmez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ercan Ç. idaresindeki 42 ASN 671 plakalı otomobil, Ereğli’den Karapınar ilçesine seyir halinde olduğu sırada aynı istikamette seyir halinde Hamza Ç., idaresindeki 34 LBN 7751 plakalı araç ile çarpıştı. Yoldan çıkan her 2 araç şarampole devrildi. Kazada, 34 LBN 7751 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İ.S., A.S., ve S.T., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.