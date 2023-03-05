Şırnak’ın Toptepe köyünde yaşanan trafik kazalarını protesto eden vatandaşlar yolda eylem yaptı. En son dün yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve şu an hayati tehlikesi devam eden 6 yaşındaki çocuğun yakınları da eyleme katıldı.

Şırnak’ın Toptepe köyünde yaşanan trafik kazalarını protesto eden vatandaşlar yolda eylem yaptı. En son dün yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu ağır yaralanan ve şu an hayati tehlikesi devam eden 6 yaşındaki çocuğun yakınları da eyleme katıldı.

Şırnak-Cizre karayolunun 15. kilometresinde bulunan Toptepe köyünde yaşanan kazalar ile ilgili vatandaşlar yolda eylem yaptı. Köylüler bir süre Şırnak-Cizre karayolunu trafiğe kapattı. Jandarmanın olay yerine sevk edilmesi ve köylüler ile yapılan müzakereler sonucu yol yeniden trafiğe açıldı.

Toptepe Köyü Muhtarı Mustafa Güngen, “Son 3 yılda bu yolda 5 trafik kazası meydana geldi. Bundan 2 ay önce Şırnak Valisi Osman Bilgin, köyümüze geldi. Ziyaret sırasında bu yol ile ilgili sorunları dile getirdik. Vatandaşların ve hayvanların yolun karşısına geçmek zorunda kaldıklarını anlattık. Vali Bey, hemen karayolları bölge müdürünü arayıp durumu iletti. Bir ay önce karayollarından bir ekip geldi. Yer tespiti yaptılar. Alt geçidin yapılması için karar kılındı. Çalışmaların en yakın zamanda başlamasını bekliyoruz” dedi.

Dün yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan Pelin Kabak’ın (6) amcası Kerem Kabak ise, “Bu yolda gereken önlemlerin alınmasını istiyoruz. Bu köyde 20 yıl içinde 20 insanımız bu yol üzerine hayatını kaybetti. Sayısız hayvanlarımız telef oldu. Bir an önce buraya alt geçit, duba, tümsek, üst geçit ne gerekiyorsa yapılmasını istiyoruz. Sürücülerin de dikkatli olmasını istiyoruz. Kendi ailelerine baksınlar. Kim ister ki ailesinden birinin trafik kazasında can vermesini. Herkesin dikkatli olmasını istiyoruz. Köy halkının daha fazla yıpranmamasını istiyoruz” diye konuştu.

Köy sakini Sıddık Güngen de, “Trafikte uyarıcı bir trafik işareti yok. Yayalar için de ne alt geçit ne de üst geçit var. Talebimiz bir an önce önlemlerin alınması, çünkü can kayıpları yaşanıyor” şeklinde konuştu.