Kayseri Süper Amatör Küme’ye dahil Kayserigücü-Kayseri Gençlerbirliği maçı yarıda kaldı. Orta hakem Mehmet Ekmekyermez 40. dakikada oyunu bitirdi.

Kayseri Süper Amatör Küme’ye dahil Kayserigücü-Kayseri Gençlerbirliği maçı yarıda kaldı. Orta hakem Mehmet Ekmekyermez 40. dakikada oyunu bitirdi.

Kayseri Süper Amatör Küme’ye dahil Kayserigücü-Kayseri Gençlerbirliği müsabakası yarına kaldı. Hakem Mehmet Ekmekyermez’in yönettiği müsabakada Kayserigücü takımı, 12. ve 30. dakikalarında Dursun Erdem Yıldız ile, 16. ve 40. dakikalarda Ali Yılmaz ile, 31. dakikada Ozan Kaan Özdemir ile, 35. dakikada Cüneyt Egemen Karagöz ile goller bularak skoru 6-0’a getirdi. Bu dakikadan sonra hakem Mehmet Ekmekyermez, Kayseri Gençlerbirliği takım oyuncularının birbiri ile tartışmasından ötürü ilk yarıyı erken bitirdi. Maçta 40. dakika oynanırken ve ilk yarının bitimine en az 5 dakika varken hakem Mehmet Ekmekyermez ilk yarıyı bitiren düdüğü çaldı.

Kayseri Gençlerbirliği takım idarecileri de, devre arasında görüş birliğine vararak ikinci yarıya çıkmama kararı aldı. Bu karar da hakem heyetine bildirildi ve maçın ikinci yarısı oynanamadı.