Gaziantep Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesinde aynı sınıfta okuyan 7 kız öğrenci, Türkiye derecesi yaparak çeşitli üniversitelerin tıp fakültelerine yerleşti. Bu başarıyı çok çalışarak ve birbirlerine destek olarak kazandıklarını söyleyen öğrenciler, kendilerini yalnız bırakmayan okul yönetimi ile ailelerine de teşekkür etti.

Gaziantep Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesinde aynı sınıfta okuyan 7 kız öğrenci, Türkiye derecesi yaparak çeşitli üniversitelerin tıp fakültelerine yerleşti. Bu başarıyı çok çalışarak ve birbirlerine destek olarak kazandıklarını söyleyen öğrenciler, kendilerini yalnız bırakmayan okul yönetimi ile ailelerine de teşekkür etti.

Şehitkamil ilçesi Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesinde aynı sınıfta okuyan 7 kız öğrenci, önemli bir başarıya imza attı. Aynı sınıfta okuyan Sude Naz Karahan, Sude Polat, Buse Yağmurlu, Esra Korkmaz, Elif Büşra Dal, Hacer Demir ve Müge Betül Bahçıvan isimli 7 kız öğrenci; Türkiye derecesi yaparak önde gelen üniversitelerin tıp fakültelerine yerleşti. Bir devlet okulunda okuyarak elde ettikleri başarıyı çok çalışarak ve birbirine destek olarak kazandıklarını söyleyen öğrenciler, okul yönetimi ile ailelerine de teşekkür etti.

7 kız öğrenciden eşsiz başarı

Öğrencilerden Sude Naz Karahan, 9 bin 310’luk sıralama ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesini, Sude Polat 11 bin 854’lük sıralama ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini, Buse Yağmurlu 12 bin 239’luk sıralama ile Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini, Esra Korkmaz 15 bin 875’lik sıralama ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesini, Elif Büşra Dal 20 bin 578’lik sıralama ile Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesini, Hacer Demir 4 bin 102’lik sıralama ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini ve Müge Betül Bahçıvan 9 bin 477’lik sıralama ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandı.

“Beraber kazanmanın verdiği his gerçekten çok güzel”

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sayısal Türkiye sıralamasında 9 bin 310’uncu olarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşen Sude Naz Karahan, “Arkadaşlarımızla birlikte önemli bir başarı elde ettik. Çok yorulduğumuz ve sıkıldığımız anlar da oldu. Ama sürekli devam etmesini ve çalışmaya devam etmesini bildik. Birbirimize sürekli destek olduk. Sonuç olarak kazanmanın verdiği his gerçekten çok güzel” dedi.

“Birbirimize hep destek olarak başardık”

YKS sayısal Türkiye sıralamasında 11 bin 854’üncü olarak Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Suda Polat isimli öğrenci de, “Biz, aynı sınıftan 7 yakın arkadaş tıp fakültesi kazandık. Biz, iyi günde de kötü günde de birbirimize sürekli destek oluyorduk. Bu da bizi olumlu etkiledi ve hepimiz tıp fakültesine yerleştik” ifadelerini kullandı.

“Hepimiz beraber beyaz önlük giyeceğimiz için çok mutluyuz”

Buse Yağmurlu ise YKS sayısal Türkiye 12 bin 239’uncusu olarak Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleştiğini belirterek, “Çok yakın 7 arkadaş olarak tıp fakültesi kazanmak çok güzel bir duygu. İlk kazandığımızda sohbet grubumuza ‘Hepimiz beyaz önlük giyeceğiz’ diyerek çok büyük bir mutluluk yaşamıştık” ifadelerine yer verdi.

“Beraber tıp okuma ve beyaz önlük giyme hayalimiz gerçekleşti”

15 bin 875. olarak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Esra Korkmaz da, “Hepimiz çok yakın arkadaşız. Yedi kişi beraber tıp okuma ve beyaz önlük giyme hayalimiz vardı. Sonuç olarak hepimiz tıp fakültesi kazanarak buna ulaştık. Bu bizler için çok mutluluk ve gurur verici bir durum” şeklinde konuştu.

“Böyle bir başarıyı beraber kazanmak çok önemli”

YKS’de 20 bin 578’inci olarak Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Elif Büşra Dal ise, “Beraber böyle bir başarıyı kazanmak çok güzel bir his. Zaten sınav süreci boyunca da hep beraber çalıştık ve sonuç olarak beraber başardık” dedi.

“Birbirimizi teşvik ederek hedefe ulaştık”

YKS’de sayısal Türkiye sıralamasında 4 bin 102. olarak önemli bir başarı elde eden ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Hacer Demir, “Okulumuzun, ailelerimizin ve arkadaş grubumuzun desteğiyle çok iyi bir başarı yakalayarak YKS’de sayısal Türkiye sıralamasında 4 bin 102. oldum ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Arkadaşlarımızla birbirimizi teşvik ederek hedefe ulaştık” ifadelerini kullandı.

“Yaşadığımız tatlı rekabet bizi başarıya ulaştırdı”

Zorlu sınavda 9 bin 477’nci olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleşen Müge Betül Bahçıvan ise, “Arkadaşlarımızla birbirimize sürekli destek olduk. Yaşadığımız tatlı rekabetle birbirimiz teşvik ettik ve güzel sonuçlar aldık. Arkadaşlarım ve kendim adına çok mutluyum. Bu süreçte bize hep destek olan ailelerimize ve okul yönetimimize çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Aynı sınıftan 7 kız öğrencimizin tıp fakültesi kazanması gurur verici”

Sınav sürecinde öğrencilere önemli destek sağlayan Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Nuriye Eren Özdemir, “Aynı sınıfta okuyan 7 kız öğrencimiz de tıp fakültesi kazanarak çok büyük gurur verdi bizlere. Biz hepsini beyaz önlükle hayal ediyorduk ve bunun gerçekleşecek olması bizi çok mutlu etti. Öğrencilerimiz birlikte çalışarak birlikte kazandılar. Biz bu süreçte yıl boyunca öğrencilerimizle hep beraberdik. O yüzden bu başarıdan öğrencilerimiz adına gurur duyduk” şeklinde konuştu.

“Bir devlet okulunda bu başarıyı sağlamak çok önemli”

Öğrencilerin sınıf öğretmeni Kanber Savrun ise “Bu eşsiz başarı nedeniyle kızlarımızla gurur duyuyoruz. Aynı sınıftan 7 tane tıp fakültesi kazanan öğrencinin çıkması apayrı bir durum. Bu başarının el birliğiyle gelmesi çok önemli. Aynı sınıfta 4 öğrencimiz diş hekimliği kazananlar, eczacılık ve mühendislik kazananlar var. Bir devlet okulunda bu başarıyı sağlamak bizleri ayrıca çok mutlu etti. Öğrencilerimizle gurur duyuyoruz” diye konuştu.