Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Ardeşen Turizm Fakültesi ve Ardeşen Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören abla-kardeş okulu birinci ve ikinci bitirdi.

RTEÜ Ardeşen Turizm Fakültesi ve Ardeşen Meslek Yüksekokulu 2022-2023 akademik yılı mezuniyet töreni Turizm Fakültesi konferans salonunda yapıldı. Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Turizm ve Seyahat Hizmetleri Bölümü mezunu olan Dursun Ali Tekin Ardeşen Meslek Yüksek Okulu’nu birincilik, aynı bölümden mezun olan ablası Gönül Kalay ise ikincilik ile bitirdi.

"Eğitim süreci sadece bir diplomadan ibaret değildir"

Ardeşen Meslek Yüksek Okulu birincisi olan Dursun Ali Tekin, ablasıyla beraber derece yapmanın ayrı bir gurur olduğunu belirterek “Öğrenmenin, kendinizi geliştirmenin hakikaten yaşı yoktur. Genç arkadaşlarımıza bu konuda öğütlerimiz oldu. Bizler de onların yaşında iken hayatın zorluklarına varamıyorduk. Bu eğitim sürecinin bir diplomadan ibaret olmadığını sürekli anlattık. Tabi ablamla birincilik ve ikinciliği paylaşmak da ailemizin ayrı bir gurur oldu bizim için. Tüm arkadaşlarımıza örnek olacaktır ve tatlı rekabet her zaman geliştirir” şeklinde konuştu.

“Kardeşimle bu dereceyi aldığımız için gururluyum”

Abla Gönül Kalay ise, “Kardeşimle bu okulda dereceyi aldığımız için gururluyum. Buradaki kardeşlerimize arkadaşlarımıza örnek olmaya çalıştık, öncü ve destek olmaya çalıştık. Dilerim onlar da okumayı severler, inşallah bu şekilde ilerlemelerini temenni ediyorum. Eğitim süremiz boyunca desteklerini esirgemeyen fakülte ve yüksekokul yönetimini, değerli dekanımıza, hocalarımıza ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.