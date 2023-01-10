Elazığ’da Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje çerçevesinde, atıl durumundaki okullar köy yaşam merkezine dönüştürülerek hem çocuklara hem de ailelerine eğitim yuvası oldu.

Elazığ’da Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje çerçevesinde, atıl durumundaki okullar köy yaşam merkezine dönüştürülerek hem çocuklara hem de ailelerine eğitim yuvası oldu.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da da Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen proje çerçevesinde atıl durumundaki okullari köy yaşam merkezlerine dönüştürüldü. Dönüştürülen 15 okuldan biri olan ve merkeze 30 kilometre mesafedeki Muratçık köyünde bulunan köy yaşam merkezinde ana sınıfı ile ilkokul açıldı. Sınıfların açılması ile çocuklar anaokuluna kavuşurken, öğrenciler ise taşımalı sistemden kurtuldu. Aynı zamanda merkez içerisine Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından giyim kursu oluşturuldu. Aynı çatı altında hem öğrenciler hem de aileleri eğitim almaya başladı. Boş vakitlerini kursta geçiren kadınlar hem sosyalleşiyor hem de ekonomilerine katkı sağlıyor.

"Çok ciddi bir teveccüh var"

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, "Milli Eğitim Bakanlığımızın köy okullarını yeniden faaliyete geçirilmesi projesi çerçevesinde biz de ilimizde 30 okulumuzda ana sınıfı ve ilkokul düzeyinde eğitim öğretime başladık. Burada sosyal hayatın devam ettirilmesi için 15 köyümüzde bu okullarımızı aynı zamanda köy yaşam merkezi haline getirdik. Burada öncelikle ana sınıflarımızı açtık. Ardından ilkokullarımız açıldı. Daha sonra bu öğrencilerimizin velilerinin eğitim alacakları mekanlar oluşturduk. Eğitim içerisinde devam ederken, imkan durumuna göre buralara velilerimiz için halk eğitim kursları açtık. El sanatları, aile içi iletişim konuları olsun, vatandaşlarımıza da bu güzel bir hizmet olarak geldi. Şu anda ana sınıfı, ilkokul ve halk eğitim kurslarıyla 3 ayakla tüm köye hitap eden bir sistem olarak hayata geçti. Bunları da gözlemlediğimiz zaman çok memnun oluyoruz. Çok ciddi bir teveccüh var. Çoğu merkezimizde önce bir kurs ile başladık. Şu anda ikinci kurs talepleri de gelmeye başladı. Bu da bizi mutlu ediyor. Öğrencilerimiz artık başka yere taşınmıyor. Böyle olunca büyük bir memnuniyet oluştu. Biz de elimizden gelen desteği sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah kısa sürede hayatın devam ettiği tüm köylerimizde okullarımızı köy yaşam merkezlerine dönüştürerek halk eğitim faaliyetlerini toplu olarak sürdürmek ve vatandaşlarımıza hizmet edebilmek istiyoruz" dedi.

"Böyle bir kurs açıldığı için hepimiz çok mutlu olduk"

Okulunu çok sevdiğini aktaran öğrencilerden Mürüvvet Ersoy, "Geldiğimde çok sevdim. Biraz başta utandım ama sonra alıştım. Önceden araçlarla başka okula gidiyorduk. Çok uzaktı. Burası diğer okula göre daha güzel" diye konuştu.

Öğrencilerden Ömer Şimşek, "Ben annemle beraber geliyorum. O kursa, ben okula geliyorum. Önceden başka okula gidiyorduk ve yoruluyorduk. Okulumu seviyorum. Güzel etkinlikler yapıyoruz. Ders işliyor ve kitap okuyoruz" şeklinde konuştu.

Kursa katılan Özlem Özel ise, "Muratçık köyünde ikamet ediyorum. Kurs açılmadan önce evde zamanımız boş geçiyordu. Böyle bir kurs açıldığı için hepimiz çok mutlu olduk. 2 yeğenim de buraya gelerek eğitim alıyor. Okul açılmadan önce taşıma sistemi vardı. Çok zorlanıyorlardı. Burası açılınca rahat ettiler. Dinlenme ve ders saatleri oluyor. Bizim için de iyi oldu. Hem eğleniyoruz hem de öğreniyoruz. Çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.