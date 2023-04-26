Eskişehir’de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Eskişehir-Ankara kara yolu Yörükkaracaören mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kara yoluna bağlanan bir ara yoldan çıkan 26 AR 040 plakalı otomobille, Ankara istikametinde seyreden Fatih K. idaresindeki 61 EA 825 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu 26 AR 040 plakalı otomobilde bulunan 61 yaşındaki Yüksel Güzel ile 50 yaşındaki Hayret Bektaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde hayatını kaybeden Yüksel Güzel ve Hayret Bektaş’ın cenazeleri sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Fatih K. ise jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.