Adana’da dün kocası tarafından öldürülen kadının oturduğu apartmanda, yaklaşık 11 ay önce yine bir kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Adana’da dün kocası tarafından öldürülen kadının oturduğu apartmanda, yaklaşık 11 ay önce yine bir kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Yeşilyurt Mahallesi 70226 sokaktaki bir apartmanın ikinci katında dün meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Müzeyyen Tekayak (28) eşi Abdullah Tekayak (33) tarafından pompalı tüfekli öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri kocayı yakalamak için her yerde çalışma başlattı. Kadının morga kaldırılan cenazesi yakınları tarafından alınarak toprağa verildi. Bu arada aynı apartmanın bu kez 1. katında geçtiğimiz yıl 27 Aralık günü de kadının kocası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Geçen yılda 28 yaşındaki 3 çocuk annesi Yağmur Uyaner, kripto piyasasında 450 bin lira para batıran ve cinnet getiren kocası Yunus Emre Uyaner (28) tarafından tabancayla öldürüldüğü öğrenildi. Geçen yılki cinayette Yunus Emre Uyaner, eşini öldürdükten sora kendi kafasına da sıkarak intihar etmişti. Aynı apartmanda, 11 ay geçmeden ikinci kez kadının kocası tarafından öldürülmesi korku oluşturdu. 3 katlı apartmandaki diğer sakinler bu durumdan tedirgin oldu.