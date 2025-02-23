Eskişehir’de soğuk hava şartlarına aldırış etmeden sokak müzisyenliği yapan Odin Sarbazi, aynı anda hem mızıka hem de gitar çalarak kendisini seyredenlere keyifli anlar yaşatıyor.

Yaklaşık 14 yıl önce Eskişehir’e yerleşen İranlı şan öğretmeni Odin Sarbazi, işinden kalan boş vakitlerinde sokak müzisyenliği yapıyor. Hava şartlarına aldırış etmeden her gün kentin çeşitli noktalarında vatandaşları sanatla buluşturan 37 yaşındaki Sarbazi, aynı anda hem mızıka hem de gitar çalıyor. Özellikle Adalar Bulvarı’nın tanınan yüzlerinden birisi haline gelen ‘Radio Odin’ lakaplı sanatçının ellerinde oluşan derin gitar teli izleri ise dikkat çekiyor.

"Kendimi özgür hissettiğim için sokakta çalıyorum"

Vatandaşların kendisini ‘Radio Odin’ lakabı ile tanıdıklarını ifade eden Sarbazi, "Yaklaşık 14 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Hem şan hem de gitar öğretmeniyim. Sevdiğim için sokakta müzik yapıyorum. Aynı anda hem gitar hem de mızıka çalıyorum. Aslında bu çok zor bir şey değil. Herkes yapabilir ancak her iş gibi bu biraz pratik ve prova gerektirir. Eskişehir’deki insanlar müziğimizi seviyorlar. Sağ olsunlar, bizi destekliyorlar. Sokakta özgür oluyorum. Biz kendimizi özgür hissettiğimiz için her zaman çalarız. Geçen yıl hatırlıyorum, hava eksi 12 derecedeyken çalmıştım. Çevrede köpek yatmıyordu, hiç insan bile yoktu" dedi.