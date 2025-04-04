Karabük’te aynı aileden 4 kişinin öldüğü trafik kazasında tır sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Dün Karabük Organize Sanayi Bölgesi’nden gelerek kavşaktan dönüş yapmak isteyen Aziz Uluışık idaresindeki 34 GRU 327 plakalı otomobile, Karabük istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Seyit Hamza Y. (28) idaresindeki 61 ACT 699 plakalı tır çarptı. Kazada otomobilde bulunan Esra (45), Berfin (24) ve Kübra Uluışık (35) olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Aziz (53) ve Feride Uluışık (65) ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Uluışık yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Feride Uluışık’ın hayati tehlikesi sürerken işlemleri tamamlanan cenazeler memleketleri Diyarbakır’a gönderildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Seyit Hamza Y. (28), jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uluışık ailesinin İstanbul’dan Karabük’e cezaevinde kalan çocukları için geldiği öğrenildi.