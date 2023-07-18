Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak şarampole giren SUV araçta 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Çobançeşme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.S., yönetimindeki 21 ABK 739 plakalı SUV araç sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki şarampole girerek durabildi. Kazada sürücü ile birlikte Ş.S. ve O.S., yaralandı. Yaralılar ardından ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.