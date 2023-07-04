Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı’nda eğitim alan 10 yaşındaki Aylina Raat İzmir’de düzenlenen Mozart Akademi 8. Uluslararası Piyano Yarışması’nda “En İyi Performans “ ödülünü alarak, gururlandırdı.

Bugüne kadar birçok müzisyeni sanat hayatına kazandıran İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı son olarak 10 yaşındaki Aylina Raat’ın piyano eğitimine katkı veriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarında iki yıldır Piyano eğitimi alan 10 yaşındaki Aylina Raat İzmir’de Mozart Akademi tarafından düzenlenen 8.Uluslararası Piyano Yarışması ve Festivali’nde 450 katılımcı arasında "En iyi Performans" ödülü ve Yarışma Takdir Belgesine layık görüldü.

Aylina, yarışmada 9-11 yaş aralığında 6 sene deneyimi olan öğrenciler kategorisindeki 450 katılımcı arasından ilk 30 yarışmacı arasına girdi. İkinci turda da iyi bir performans sergileyen genç yetenek, ilk 10 öğrenci arasına kaldı ve jüri tarafından "En İyi Performans Başarı Ödülü" ve "Yarışma Takdir Belgesine" layık görüldü. Konservatuvar Piyano Öğretmeni Maral Ahmadova İlaslan’dan eğitim alan Aylina Raat, performansı ile büyük beğeni topladı.