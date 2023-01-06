Aydın’da 26 yıl önce ev sahibi olma hayali ile oturdukları müstakil evlerin arsaları üzerine kurulan kooperatife ortak olan ve geride kalan 26 yıllık süreçte ev sahibi olmayı beklerken dert sahibi olan ortaklardan biri daha hayatını kaybetti.

Aydın’da 26 yıl önce ev sahibi olma hayali ile oturdukları müstakil evlerin arsaları üzerine kurulan kooperatife ortak olan ve geride kalan 26 yıllık süreçte ev sahibi olmayı beklerken dert sahibi olan ortaklardan biri daha hayatını kaybetti.

Aykonut Mağdurlar Derneği Başkanı meral Uğur, hayatını kaybede 88 yaşındaki İsmet Uçar adlı kadının cenaze namazı öncesi yaptığı açıklamada “26 yıldır ‘ah çeken’ mağdurlarımızdan biri daha hayatını kaybetti. Bizi bu şekilde evimizden edenlere ve sözünü tutmayanlara hakkımızı helal etmiyoruz” dedi.

Aydın’da 1997 yılında dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla kurulan Aydın Konut Yapı Kooperatifi (AYKONUT), aradan geçen süreçte insanları ev sahibi yapmak yerine ev sahiplerini evinden etti. Geride kalan 26 yıllık süreçte hak sahibi kişilerin bir çoğu hayatını kaybederken, evinden çıkarıldığı için çeyrek asırda bu yana kirada yaşamak zorunda kalan hak sahiplerinde 88 yaşındaki İsmet Uçar adlı kadın da bugün hayatını kaybetti.

Bir yandan hukuki olarak mücadeleleri devam ederken diğer yandan vicdani olarak yaşananları görmezden gelenlere sitem ettiklerini belirten Aykonut Mağdurlar Derneği Başkanı Meral Uğur, “26 yıl önce kısa sürede lüks apartman dairelerine taşınma vaadi ile bizi evlerimizden ettiler. 20 Kasım 2017 tarihinde kooperatifi devralan Yavuzlar İnşaat da 36 ay içinde evleri teslim etme sözü verdi. Ardan geçen 62 aylık süreçte Yavuzlar İnşaat da evlerimizi teslim etmediği gibi bir çivi dahi çakmadı. Kooperatifi devralırken kamuoyu önünde söz veren Yavuzlar İnşaat’ın sözünü tutmasını bekleyen mağdurlarımızdan biri daha maalesef hayatını kaybetti. İsmet Teyze’miz hayatının son çeyrek asrını uğradığı haksızlık nedeniyle neşesiz ve mutsuz geçirdi. Bizleri bu hale düşürenlere hakkımızı helal etmiyoruz” dedi.